Sanità, Arcelloni (Agfa): “Aziende puntino su binomio innovazione-cura paziente”

Febbraio 1, 2024

“Le aziende devono puntare sul binomio tra innovazione tecnologica e cura del paziente. Poi, in base all’ambito in cui si trovano operare, dovranno andare a selezionare quelle che sono le soluzioni più innovative e che possono avere un impatto decisivo nel miglioramento del percorso assistenziale del paziente”. Lo ha detto Marco Arcelloni, Strategic Account Manager Agfa, a margine della seconda edizione dell’Healthcare Innovation Forum a Roma, evento organizzato da Core a cui hanno partecipato esperti, accademici, manager di aziende e rappresentanti delle Istituzioni.