Sanità: Bignami (Siaarti), ‘molte le attività per migliorare la terapia del dolore’

18 Dicembre 2024

La Siaarti, Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva è impegnata in varie attività “per migliorare la terapia del dolore. La prima è promuovere buone pratiche cliniche o linee guida per dare sicurezza ai professionisti nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. La seconda, ovviamente, è la formazione”. In particolare “nei confronti dei medici anestesisti e rianimatori. Fondamentale, con questi due primi punti, è anche il rapporto con le istituzioni e il team con altri specialisti e gli infermieri” avvalendosi anche delle tecnologie” per “aiutare i nostri pazienti dal lato anche emotivo”. Così Elena Bignami, presidente Siaarti, sintetizza l’impegno della società scientifica intervenendo al talk ‘Numero verde Siaarti e terapia del dolore in Italia’.