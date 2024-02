Sanità, Boschi (Iv): “Innovazione fondamentale, ma non rinunciare a competenze umane”

Febbraio 21, 2024

“L’innovazione è fondamentale anche in sanità. Adesso dobbiamo immaginare addirittura ospedali senza pareti per il futuro, perché con l’intelligenza artificiale, con la telemedicina già si stanno facendo grandi cose e ancora di più, ovviamente, potremo farne con gli sviluppi futuri, ma non potremo mai fare a meno delle competenze umane”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, in occasione della sesta edizione dell”Inventing for Life Health Summit’.