Sanità, Brusaferro (Iss): “Il medico del futuro sarà centrale ma aiutato da tecnologie”

Novembre 11, 2022

“La figura del medico del futuro rimane quella di un professionista preparato ma avrà a disposizione nuovi strumenti, tra i quali la telemedicina e l’information tecnology”. Lo ha detto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, a margine della II edizione di Tech2Doc, evento promosso a Roma da Fondazione Enpam per supportare medici e odontoiatri nella transizione verso la digitalizzazione della medicina. “L’accordo che l’Iss ha siglato con Enpam fa parte di quelle azioni di sistema che mirano a fare in modo che gli strumenti che vengono messi a disposizione, trovino una declinazione concreta”, ha concluso.