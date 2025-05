Sanità, Cammarota: “Ai migliora diagnosi e prevenzione su dati fascicolo sanitario”

14 Maggio 2025

“Stiamo lavorando affinché, tramite il fascicolo sanitario elettronico, così come l’ecosistema dei dati, si possa produrre una innumerevole quantità” di informazioni su cui “l’intelligenza artificiale (Ai) potrà fare tutte le elaborazioni per una migliore cura, una migliore prevenzione e una più adeguata diagnosi per il paziente. Entro marzo 2026, grazie alla piena operatività del fascicolo, i dati saranno interoperabili per tutta Italia per la cura, la prevenzione, ma anche per la programmazione regionale e per lo studio e la ricerca scientifica”. Lo ha detto Maria Immacolata Cammarota, dipartimento Trasformazione digitale, Presidenza del Consiglio dei ministri, all’Adnkronos Salute partecipando a ‘Ai Week 2025’, evento dedicato all’intelligenza artificiale, a Rho Fiera Milano.