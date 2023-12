Sanità, Cenname (Marilab): “Ai in Rm 3 tesla velocizza esecuzione esame e accuratezza”

Dicembre 19, 2023

“Lo strumento si serve di software di tecnologia adattativa quali l’intelligenza artificiale, che consentono di velocizzare l’esecuzione dell’esame, riducendo il discomfort per il paziente, e di ottenere immagini estremamente accurate”. Così Giuseppe Cenname, direttore sanitario di Marilab Garbatella e responsabile reparto Diagnostica per immagini di Marilab, intervenendo a margine dell’incontro “Impatto delle nuove tecnologie sulla diagnosi precoce e la qualità delle cure”, IV appuntamento dei “Marilab Talk”, svoltosi presso il Marilab Center di Ostia. Nel corso dell’incontro è stato presentata anche la prima risonanza magnetica (Rm) ad alto campo da 3 Tesla disponibile sul litorale romano, basato sull’intelligenza artificiale.