Sanità, Chines (Sifi): “App dedicata a supporto paziente utile anche a verifiche medico”

10 Aprile 2025

“La disponibilità di un’app dedicata al supporto del paziente consentirà allo stesso di avere il supporto non solo per migliorare l’aderenza alla terapia, data la necessità di rispettare un protocollo standardizzato attraverso le evidenze cliniche, generate durante lo sviluppo del farmaco stesso, ma consentirà anche al medico di verificare effettivamente l’aderenza alla terapia”. Così Fabrizio Chines, presidente e amministratore delegato Sifi, intervenendo al Palazzo dell’Informazione, a Roma, all’appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Salute e sanità, il doppio binario’. Una giornata di lavori in quattro sessioni, per approfondire temi attualissimi: liste d’attesa, normativa europea sulla governance dei prodotti farmaceutici, Piano per l’antibiotico resistenza a innovazione per la salute.