Sanità, Cinquepalmi (Enpam): “Portale Tech2Doc aiuta i professionisti a gestire le nuove tecnologie nella pratica quotidiana”

Novembre 11, 2022

“Tech2Doc è una piattaforma che la Fondazione Enpam ha lanciato lo scorso anno con l’obiettivo di colmare il gap culturale nella formazione dei medici e odontoiatri rispetto ai temi di frontiera della sanità digitale”. Così il direttore Futuro e Innovazione di Fondazione Enpam, Luca Cinquepalmi, a margine della II edizione di Tech2Doc, evento promosso a Roma da Fondazione Enpam per supportare medici e odontoiatri nella transizione verso la digitalizzazione della medicina. “La piattaforma contiene una vasta eterogeneità di contenuti di tipo informativo, dalle news recensite a livello internazionale, ai video informativi a cura di esperti nazionali”, ha concluso.