Sanità: Cuda (Sioechcf), ‘specialisti dell’orecchio cruciali per prevenzione sordità’

Ottobre 19, 2023

“Lo specialista in otorinolaringoiatria o in audiologia e foniatria è cruciale quando si parla di sordità, sintomo di una malattia dell’orecchio”, che, negli anziani e “un fattore di rischio addizionale verso il declino cognitivo”. E’ importante “prevenire e intercettare precocemente, nei piccoli, i danni a coclea e all’orecchio causate da problemi genetici o infezioni. Negli adolescenti sono emergenti i danni causati dal rumore: l’ascolto della musica con gli auricolari ad altissimo volume, crea problemi permanenti”. Anche “ le cure oncologiche” possono causare sordità. Lo ha detto Domenico Cuda, già presidente Sioechcf, Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale e medico all’Asl di Piacenza nel suo intervento al Welfair, la ‘fiera del fare sanità’, il nuovo format di Fiera Roma per riunire, fino al 20 ottobre, tutti gli attori del mondo della salute.