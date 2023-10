Sanità da correggere, a Palermo congresso Snami per migliorare rapporto medico-paziente

Ottobre 16, 2023

Si stanno svolgendo a Palermo i lavori del XLII Congresso dello SNAMI, il Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani, che ha al centro del dibattito la scelta di proposte per superare le sfide che, da tempo, si pongono sul fronte della medicina generale, in crisi a causa del depauperamento del numero dei medici che rappresentano il cuore pulsante del sistema sanitario del nostro Paese. Obiettivo principale è fare “fronte comune” nello smantellare le barriere burocratiche che minano la qualità del rapporto qualità del servizio e salute dei cittadini