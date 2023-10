Sanità, Danesi (Sioechcf): “Per sordità creare gestione virtuosa ospedale-territorio”

Ottobre 19, 2023

Your browser does not support the video tag.

“E’ una grande occasione per portare avanti i temi fondamentali della prevenzione, e la presa in carico dei pazienti affetti da sordità, che hanno un rilevante impatto in termini di politica sociosanitaria. Ci auguriamo di creare una catena virtuosa che colleghi la medicina territoriale ai presidi ospedalieri e che, attraverso questi eventi, istituzioni come il mistero della Salute possano veramente prendere dei provvedimenti in tema di risorse per finanziare e agevolare questa politica”. Così Giovanni Danesi, past president Sioechcf Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale al Welfair, la ‘fiera del fare sanità’, il format che riunisce, fino al 20 ottobre, tutti gli attori del mondo della salute, messo a punto da Fiera Roma.