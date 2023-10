Sanità, D’avino: “Concordare strategie prevenzione tra pediatra e altri sanitari”

Ottobre 19, 2023

“Occorre individuare un ruolo preciso per i pediatri. Facciamo prevenzione con attività vaccinali e nei confronti di malattie a rischio di cronicità, come i disturbi del neurosviluppo o dell’obesità infantile. Dobbiamo concordare con le altre figure sanitarie, e non, delle strategie per impattare sulle abitudini dei nostri piccoli assistiti”. Lo ha detto Antonio D’avino, presidente nazionale Fimp, Federazione italiana medici pediatri, alla tre giorni di Welfair, la ‘fiera del fare sanità’, il nuovo format che Fiera Roma ha organizzato per riunire, fino al 20 ottobre, tutti gli attori del mondo della salute nazionali.