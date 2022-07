Luglio 4, 2022

Il ministero della Salute nel mirino del governatore della Campania Vincenzo De Luca. “A Roma non c’è più niente, a cominciare dal ministero della Salute che è stato smantellato e non esiste. Noi parliamo di ministero della Salute ma è un’entità virtuale, mitico-allegorica”, ha detto, aggiungendo che “a quel titolo non corrisponde più niente. Lo abbiamo verificato durante la pandemia: commissari, contro commissari, sotto commissari, tutto meno che un ministero che facesse il proprio lavoro”.