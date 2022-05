Maggio 4, 2022

Your browser does not support the video tag.

Maggiore ruolo, più tempo e più partecipazioni alla vita delle organizzazioni. Sono le richieste delle donne medico e dirigenti sanitarie emerse da un questionario condotto dal sindacato Anaao Assomed. Le professioniste sono deluse e insoddisfatte dall’attuale organizzazione del Servizio sanitario nazionale. Tra le richieste, migliorare l’organizzazione del lavoro attraverso l’aumento del personale, orari più flessibili, un aumento della retribuzione e del tempo.