Sanità, esperti Istituto Gentili a Bari: ‘Ruolo indispensabile dei farmaci oppioidi, aumentare consapevolezza’

6 Giugno 2025

Aumentare la conoscenza della terapia del dolore, sgombrando il campo da pregiudizi e disinformazione sui farmaci oppioidi: sono le priorità evidenziate da alcuni tra i massimi esperti italiani nel campo della terapia del dolore, intervenuti al simposio “Terapia del dolore: novità e sicurezza”, organizzato dall’Istituto Gentili nell’ambito del XXIV Congresso dell’Area culturale “Dolore e cure palliative” della SIAARTI, in corso a Bari. Circa il 50% dei pazienti affetti da cancro soffre di dolore cronico, che può presentarsi in ogni fase della malattia, e anche oltre la guarigione, a cui si aggiungono picchi di dolore intensissimo, che insorgono in modo rapido e inaspettato, anche 3-4 volte al giorno, con un forte impatto sul piano fisico e psico-emotivo. Per i pazienti oncologici, il trattamento appropriato del dolore è un aspetto essenziale per migliorare la qualità di vita e garantire l’efficacia del percorso di cura.