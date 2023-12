Sanità, Falconi: “Nuova tecnologia Rm è motivo di orgoglio”

Dicembre 19, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Qui a Roma questi macchinari sono pochissimi e lo sono anche in altre parti d’Italia, quindi questo ci dà un motivo di orgoglio”. Così, Mario Falconi, presidente del X Municipio di Roma, già presidente dell’Ordine dei medici di Roma, a margine dell’incontro “Impatto delle nuove tecnologie sulla diagnosi precoce e la qualità delle cure”, IV appuntamento dei “Marilab Talk”, svoltosi presso il Marilab Center di Ostia, evento in cui è stato presentata anche la prima risonanza magnetica (Rm) ad alto campo da 3 Tesla del litorale, un investimento pari a oltre 3 milioni di euro per il Gruppo Marilab, basato sull’intelligenza artificiale, che amplia così la propria offerta di dotazioni tecnologiche e strumentali.