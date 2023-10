Ottobre 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

Si è conclusa a Torino, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la kermesse ‘L’Italia delle Regioni’ – festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Nel tracciare un bilancio conclusivo Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli Venezia-Giulia, ha posto l’accento sul tema della sanità sottolineando l’importanza di un’alleanza tra istituzioni al di là dell’incremento delle risorse a disposizione”.