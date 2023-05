Maggio 8, 2023

Medici in fuga dagli ospedali italiani, tra salari bassi, stress, turni massacranti e aggressioni, stando a quanto riporta Anaao Assomed. C’è chi decide di trasferirsi all’estero, chi sceglie di lavorare in forma privata e chi tenta il concorso per medico di base.