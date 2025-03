 Sanità, Gemmato: “Infermiere professionista fondamentale nel Ssn”

21 Marzo 2025

“Il Ssn ha bisogno di maggiori finanziamenti al Fondo sanitario nazionale e il Governo Meloni l’ha messo in campo. Insieme a questo c’è bisogno di nuovi modelli organizzativi, in questi nuovi modelli organizzativi fondamentale è la figura dell’infermiere. L’infermiere è un professionista che chiude un ciclo di studi universitari, è un professionista a tutti gli effetti. Oggi può svolgere una funzione fondamentale nell’erogazione di sanità, anche territoriale, nella misura in cui oggi, attrezzando Case di comunità, Ospedali di comunità, il ruolo di raccordo di questa straordinaria figura deve essere evidentemente sfruttato da tutti quanti noi per rendere dei servizi migliori. Purtroppo ereditiamo dal passato bassi stipendi per gli infermieri, ci stiamo impegnando in tal senso. Abbiamo bisogno di una forte professionalizzazione degli stessi, nella misura in cui l’infermiere può svolgere un ruolo di raccordo all’interno delle Case di comunità nella presa in carico e nel coordinamento delle funzioni svolte all’interno di questi presidi territoriali”. Lo ha detto Marcello Gemmato, Sottosegretario alla Salute intervenuto al terzo Congresso Fnopi Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche dal 20 al 22 marzo a Rimini.