Sanità, Giorlandino (Uap): “Uniti per salvare la sanità”

25 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Uap è un’entità che aggrega tutta la sanità a livello nazionale. Per la prima volta ci siamo uniti per manifestare una volontà chiara verso il governo con proposte nette affinché la sanità, sia pubblica che privata, sia finalmente salvata, in quanto garantisco che il pubblico entro due anni non ci sarà più, se si continua in questa direzione e mi stupisco che il governo non ne abbia ancora prontezza e consapevolezza”. A dirlo Mariastella Giorlandino, presidente Uap – Unione nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata, in occasione della manifestazione nazionale a tutela dei presidi convenzionati privati per una sanità efficiente e sicura al servizio del cittadino, promossa da Uap – Unione nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata, che ha riunito a Roma tutto il comparto per difendere la dignità professionale del privato.