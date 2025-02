Sanità, Giornata personale sanitario, Gemmato: “Cruciale nell’erogazione della salute per i cittadini”

20 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

“Celebriamo l’importanza delle professioni sanitarie, che sono cruciali nell’erogazione della salute per i cittadini. Abbiamo un forte investimento in termini di sanità da parte del governo Meloni e una classe di professionisti sanitari in prima linea”. Sono le parole del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato in occasione dell’evento a Roma per la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.