Sanità, Guido (Samsung Electronics Italia): “Lavoriamo a progetti supportati da IA per diagnostica medica”

Febbraio 1, 2024

“Per quanto riguarda l’aspetto dell’Health Medical Equipment, la divisione che noi gestiamo all’interno di Samsung per le soluzioni medicali riguarda diversi progetti che stanno prendendo piede per supportare l’ambiente sanitario, che passano attraverso l’IA per tutto ciò che riguarda la diagnostica medica, nonché il supporto di telemedicina, per tutto ciò che riguarda la gestione del paziente”. A dirlo, Dario Guido, head of health & medical equipment division Samsung Electronics Italia Spa, in occasione della seconda edizione dell’Healthcare Innovation Forum organizzato da Core a Roma.