Sanità, il Ministro Schillaci a Bari: “Vorremmo abolire tetto di spesa assunzionale”

Febbraio 19, 2024

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci è intervenuto a Bari all’incontro “Un grande impegno per la salute”. Tra i temi toccati anche la questione personale: il Ministro ha ribadito l’impegno a voler abolire il tetto di spesa per le assunzioni entro l’anno.