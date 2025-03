Sanità: Ipsos, ‘italiani promuovono Ssn, liste d’attesa prima criticità’

6 Marzo 2025

Ssn promosso con riserva, liste d’attesa e carenza medici principali criticità. Il 62% degli italiani è soddisfatto del Servizio sanitario nazionale, ma la gran parte di loro non lo è pienamente: il 46% ritiene sia necessario rafforzare il sistema pubblico e il 12% quello privato per rispondere ai bisogni di salute. Le criticità maggiori si riscontrano nelle liste d’attesa, nella carenza di personale e nella disomogeneità dell’offerta sanitaria a livello regionale. Sono solo alcuni dei dati che emergono dal sondaggio Ipsos ‘Priorità e aspettative degli italiani per un nuovo Ssn, presentato alla settima edizione di Inventing for Life Health Summit, dedicato al tema ‘Investing for Life: la Salute conta, organizzato da Msd Italia. Il sondaggio mostra che Salute e la Sanità restano in cima alle priorità per il 74% degli italiani e ritiene che siano i settori sui quali il Governo dovrebbe investire di più e più urgentemente.