Sanità, Laghi (Consiglio Superiore Sanità): “Intelligenza Artificiale già presente per diagnosi e cura e business analytics”

Febbraio 19, 2024

Il Prof. Andrea Laghi dell’Università La Sapienza di Roma e membro del Consiglio Superiore di Sanità è intervenuto a Bari all’incontro “Un grande impegno per la salute”. Laghi si è concentrato sul tema dell’Intelligenza Artificiale applicata al settore della Salute.