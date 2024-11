Sanità: Manca (Pd), riforme fondamentali per salvare il diritto alla salute’

22 Novembre 2024

“Servono le riforme e queste riforme rappresentano la grande occasione che il Parlamento ha per fare qualcosa di concreto e immediato per salvare il diritto alla Salute del nostro Paese”. E’ quanto affermato da Daniele Manca, copresidente Intergruppo parlamentare per l’innovazione sostenibile in sanità, in occasione dell’evento dedicato alla salute degli italiani tra tradizione, ripresa e resilienza, uno degli appuntamenti del format ‘Principi Attivi’, il ciclo di incontri promossi da Boehringer Ingelheim Italia per mettere sul tavolo le priorità irrimandabili della salute pubblica.