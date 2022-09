Settembre 19, 2022

Riva del Garda ospita “Orgogliosi di essere chirurghi, verso la migliore performance”, il 40° Congresso dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani. Pierluigi Marini, past president di Acoi, sottolinea alcune criticità che la chirurgia italiana deve affrontare.