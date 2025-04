Sanità, Marino (Unindustria): “Privato accreditato parte integrante Ssn”

11 Aprile 2025

Your browser does not support the video tag.

“La sanità privata accreditata è parte integrante del servizio sanitario pubblico: ha il suo ruolo, è stata istituita con un fine ben preciso. Pochi Paesi al mondo possono vantare un sistema integrato come quello italiano, che è virtuoso. Abbiamo una rete enorme di strutture sanitarie private accreditate nel territorio italiano che, se ben integrate e ben sfruttate per la potenzialità enorme che hanno, possono veramente supportare il servizio per una migliore sanità sul territorio”. Sono le parole di Luca Marino, vice presidente della sezione Sanità di Unindustria, in occasione del nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A ‘Salute e sanità, il doppio binario’, a Palazzo dell’Informazione, a Roma. Una giornata di lavori in quattro sessioni, per approfondire temi attuali come le liste d’attesa, la normativa europea sulla governance dei prodotti farmaceutici e il Piano per l’antibiotico resistenza a innovazione per la salute.