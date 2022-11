Novembre 28, 2022

Medici, veterinari, sanitari in piazza a Roma il 15 dicembre, alle 14, a sostegno del Servizio sanitario nazionale e contro l’ulteriore definanziamento della sanità pubblica. I sindacati di categoria chiedono che la Manovra 2023 destini risorse reali alla salute e aumenti le assunzioni di personale medico e sanitario.