Settembre 8, 2023

I Nas hanno denunciato 26 persone tra medici e infermieri per i reati di falsità ideologica e materiale, truffa aggravata. Questo il bilancio dei controlli sulla gestione delle liste d’attesa per prestazioni ambulatoriali specialistiche ed esami diagnostici, afferenti al Ssn.