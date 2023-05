Maggio 27, 2023

“Questo progetto nasce per assicurare l’assistenza sanitaria a quelle persone che per varie ragioni ne sono esclusi come i senza fissa dimora o i cittadini stranieri. Ad oggi abbiamo assistito 170 persone”. Lo ha dichiarato Paolo Nusiner, presidente del Gemelli Isola Tiberina, in occasione della presentazione del “Progetto San Bartolomeo”, lanciato dall’ospedale Gemelli Isola Tiberina, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, Deloitte e Fondazione Deloitte.