Luglio 29, 2022

“La situazione è drammatica, siamo giunti al punto di non ritorno. Da varie regioni giungono notizie di disgregazione del sistema di cure, 7 medici ogni giorno rassegnano le proprie dimissioni dal sistema sanitario nazionale”. E’ il monito lanciato da Pierino Di Silverio, segretario nazionale dell’Anaao Assomed, principale sindacato della dirigenza medica, che si dice pronto anche allo sciopero.