Sanità, Oliveti (Enpam): “Medico del post-Covid deve avere capacità manageriali”

Novembre 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Il medico dell’era post-Covid dovrà avere competenze pre-cliniche e cliniche, tecnologiche e informatiche, capacità manageriali, competenze di sistema e di relazione con le varie componenti del Servizio sanitario nazionale”. Così il Presidente dell’Enpam, Alberto Oliveti, a margine della II edizione di Tech2Doc, evento promosso a Roma da Fondazione Enpam per supportare medici e odontoiatri nella transizione verso la digitalizzazione della medicina. “La Fondazione Enpam ha siglato un accordo con l’Iss per far sì che questa possa fornire contenuti di salute digitale e telemedicina utili per arricchire la piattaforma Tech2Doc”, ha concluso.