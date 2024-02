Sanità, Palazzi (Siemens): “Partnership pubblico-privato è realizzazione di un nuovo paradigma”

Febbraio 1, 2024

“Crediamo fortemente nella partnership pubblico privata, come la realizzazione di un nuovo paradigma in cui, sostanzialmente il pubblico e il privato escono dalla tradizionale collaborazione tra acquirente e fornitore per realizzare una collaborazione basata sulla fiducia, su una comunanza di obiettivi e di vantaggi reciproci”. Così, Patrizia Palazzi, Strategic Sales Consultant Siemens Healthineers, in occasione della seconda edizione dell’Healthcare Innovation Forum promosso a Roma e organizzato da Core.