Sanità, presentato il manifesto per l’umanizzazione delle cure in oncologia

17 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

‘Human Care: manifesto per l’umanizzazione delle cure in oncologia. Per una migliore qualità della vita e il benessere psicologico dei pazienti oncologici’. E’ questo il titolo del manifesto sottoscritto dalle associazioni Ailar, Walce e Palinuro, unitamente a clinici di riferimento in ambito oncologico, e realizzato su iniziativa dell’onorevole Simona Loizzo. Il manifesto, presentato a Roma, ha l’obiettivo di proporre una visione innovativa del percorso di cura che metta al centro la persona.