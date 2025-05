Sanità privata in sciopero

22 Maggio 2025

Sciopero nella sanità privata oggi, 22 maggio, “in tutta Italia per ottenere il rinnovo del contratto nazionali della sanità privata Aiop e Aris, bloccato da 6 anni e per il contratto unico delle Rsa fermo da 13 anni. Lo sciopero è stato proclamato a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione presso il ministero del Lavoro e dopo mesi di rinvii e silenzi inaccettabili.” Lo dichiarano in una nota congiunta i segretari nazionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Barbara Francavilla, Roberto Chierchia e Ciro Chietti. Ex Ilva, nuovo incontro a Palazzo Chigi domani 26 maggio dopo il nulla di fatto della riunione di ieri.