Sanità: Ricciardi, ‘da Ue grande sforzo per ricerca e prevenzione”

5 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

“La Commissione e l’Unione Europea hanno fatto un grande sforzo di investimento in ricerca e in politica sanitaria mettendo a disposizione dei Paesi membri protocolli, linee guida e molti fondi per andare avanti su vaccinazioni, screening e prevenzione”. Così Walter Ricciardi, presidente mission board for cancer Università Cattolica del Sacro Cuore, ha offerto un quadro della situazione europea sul tema della prevenzione in occasipone della settimana edizione di “Inventing for Life Health Summit – Investing for Life: la salute conta!”, evento organizzato a Roma da Msd Italia.