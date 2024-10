Sanità: ricerca Assosalute, ‘italiani soddisfatti di farmacie e medici di famiglia’

30 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

Quasi il 90% degli italiani ritiene fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute, per evitare sprechi e accessi impropri al sistema sanitario pubblico, questo quanto emerge da una ricerca di Assosalute in collaborazione con Swg. Il 70% degli intervistati riconosce il bollino rosso dei farmaci da banco, e 2 italiani su 3 sanno che questi medicinali non richiedono prescrizione. Lo studio mostra anche un’alta soddisfazione verso farmacie e medici di famiglia, visti come punti di riferimento per la salute quotidiana. I risultati sono stati presentati a Roma alla tavola rotonda “La trasformazione in atto del SSN: l’impegno del settore dell’automedicazione per la sanità territoriale”.