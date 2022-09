Settembre 19, 2022

“Orgogliosi di essere chirurghi, verso la migliore performance”, questo il titolo del congresso organizzato dall’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi). Sul lago di Garda presenti circa 1800 chirurghi ospedalieri pronti a confrontarsi nelle 63 sessioni scientifiche in programma.