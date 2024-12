Sanità, Rizzolatti (Unipr): “Necessario migliorare psichiatria attuale”

18 Dicembre 2024

“Penso che i progressi successivi saranno soprattutto nell’ambito della psichiatria. Abbiamo grande necessità di migliorare la psichiatria attuale. Basti pensare agli atti che abbiamo visto di assassini ecc. Ci chiediamo se si tratti di persone cattive o matte e una prevenzione, da questo punto di vista, è indispensabile per la società”. Sono le parole di Giacomo Rizzolatti, professore di Human physiology dell’università di Parma, socio nazionale dell’Accademia dei Lincei, foreign member of the Royal Society e foreign member of the National Academy of Sciences Usa, intervenendo all’evento istituzionale ‘La salute parte dal cervello. Le Neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’ promosso a Palazzo dell’informazione a Roma da Lundbeck Italia, azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese.