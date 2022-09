Settembre 19, 2022

Marco Scatizzi, presidente dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani, spiega quali sono le richieste che verranno fatte al prossimo governo. Il Congresso nazionale di Riva del Garda è anche l’occasione per sottolineare la sempre maggior importanza della tecnologia in campo chirurgico.