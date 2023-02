Sanità, Schillaci: “Cipess ha deliberato riparto Fondo 2022 per 125 miliardi”

Febbraio 8, 2023

“Il Cipess ha deliberato oggi il riparto del Fondo sanitario 2022, per 125 miliardi e 216 milioni di euro. Un obiettivo importante, raggiunto in tempi rapidi”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento alla conferenza stampa al termine del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sul riparto del Fondo sanitario alle regioni.

Il riparto ha avuto come priorità, spiega Schillaci, “un maggior stanziamento per le coperture dell’emergenza Covid, il completamento della campagna vaccinale, il fondo per i farmaci innovativi, il recupero delle liste d’attesa”.