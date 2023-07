Luglio 26, 2023

Per ridurre le liste d’attesa occorre “incentivare” i medici a lavorare di più nel Servizio sanitario e questo si può fare “pagandoli subito di più come abbiamo già fatto per i medici di pronto soccorso”. E’ il piano del ministro della Salute Orazio Schillaci per la sanità.