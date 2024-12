Sanità, Sorrentino (Al.Ce.): “Formazione parola chiave per fare prevenzione”

18 Dicembre 2024

“Formazione. Questa credo che sia la parola chiave per fare prevenzione, per fare consapevolezza fin dall’adolescenza, fin dalle scuole, perché credo che quello sia il momento più importante in cui intervenire per combattere contro lo stigma che circonda la nostra malattia. Questo in quanto l’emicrania colpisce anche maggiormente le persone durante l’adolescenza ed è importante parlare con i ragazzi, anche con le loro famiglie, per fare in modo che questa malattia non sia più un nemico da combattere o da ignorare, ma che sia una patologia che possiamo curare e gestire”. Lo ha detto ai microfoni dell’Adnkronos Salute Alessandra Sorrentino, presidente Alleanza Cefalalgici – Al.Ce., intervenendo all’evento istituzionale ‘La salute parte dal cervello. Le Neuroscienze in Italia. Passato, presente e futuro’ promosso a Palazzo dell’informazione a Roma da Lundbeck Italia, azienda biofarmaceutica danese specializzata nelle neuroscienze, in occasione del 30° anniversario di attività e impegno nel nostro Paese.