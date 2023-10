Ottobre 27, 2023

Nell’ultimo anno un italiano su tre, ossi quasi 14 milioni di persone, ha rinunciato a una o più cure mediche, percentuale che arriva addirittura a 37,5% al Sud e nelle Isole. Fra chi ha scelto di non curarsi, il 64% lo ha fatto a causa dei tempi di attesa troppo lunghi, il 60% per via del costo elevato. È quanto emerge dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat.