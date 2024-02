Sanità: Zaffini, ‘Innovazione Ssn unica scialuppa di salvataggio carenza personale’

Febbraio 1, 2024

Your browser does not support the video tag.

“Stiamo affrontando i temi dell’innovazione come unica scialuppa di salvataggio rispetto alla carenza di personale e al momento di grande sofferenza in tutto il mondo delle professioni sanitarie che attanaglia il nostro Servizio sanitario nazionale”. A dirlo, Franco Zaffini, presidente X Commissione Affari sociali e sanità, a margine della seconda edizione dell’Healthcare Innovation Forum a Roma, evento organizzato da Core con il contributo incondizionato di Agfa HealthCare, Engineering, Olympus, Samsung, Sielte e Siemens a cui hanno partecipato esperti, accademici, manager di aziende e rappresentanti delle Istituzioni.