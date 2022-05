Maggio 18, 2022

Classe 1985, Sanna Marin – la premier che ha ‘sfidato’ Putin formalizzando la richiesta di ingresso della Finlandia nella Nato – 37 anni da compiere a novembre, ha avuto un’infanzia complicata e di ristrettezze economiche. Padre alcolizzato, ha lavorato per pagarsi gli studi.