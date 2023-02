“Sanremo Accessibile”, Lomboni (MED-EL Italia): “Ora la grande musica è alla portata dei non-udenti”

Febbraio 13, 2023

In occasione della serata finale del festival di Sanremo il centro di produzione RAi di Torino ha ospitato l’evento “Sanremo accessibile”, organizzato da MED-EL, che ha messo a disposizione dei partecipanti ipoacusici un sistema tecnologico che rende ottimale l’ascolto della musica.

“Fino ad oggi i pazienti sordi sono rimasti esclusi dai tutti quegli eventi che rappresentano la dimensione sociale della musica – ha dichiarato Tommaso Lomboni, Digital Transformation & Engagement manager di MED-EL Italia – Questa sera siamo in grado di connettere i pazienti ipoacusici direttamente con la musica sul palco dell’Ariston”.