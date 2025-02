Sanremo, al talk ‘la prevenzione in 10 note’, Schillaci :”Fondamentale per futuro in buona salute”

13 Febbraio 2025

“La prevenzione è sempre una buona musica”. E’ il claim scelto per il talk show ‘La prevenzione in dieci note’, organizzato a Casa Sanremo dal ministero della Salute in collaborazione con la Rai e la Direzione artistica del Festival della canzone italiana. Un’occasione per lanciare la nuova campagna per la promozione degli stili di vita sani e gli screening oncologici. “La prevenzione è fondamentale, in un sistema sanitario nazionale che sta cambiando, in una nazione che invecchia, dobbiamo puntare sulla prevenzione, dobbiamo avere in futuro meno malati, soprattutto vogliamo che le italiane e gli italiani godano di buona salute, non solo che vivano di più ma vivano meglio”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci all’evento a cui ha partecipato anche il direttore generale della Rai, Roberto Sergio. In studio, la cantante Francesca Alotta, parlando della sua esperienza personale ha rimarcato: “la prevenzione contro il cancro si può fare. Io mi sono salvata”, nonostante “2 incontri-scontri con questa malattia”. Al dibattito hanno partecipato, in collegamento: Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative dell’Istituto Pascale di Napoli; Annamaria Colao, professore ordinario di Endocrinologia e Malattie del metabolismo all’Università Federico II di Napoli e Cattedra Unesco per l’Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile, e il cantante Paolo Vallesi. Per i saluti finali anche Carlo Conti, Direttore artistico e conduttore del 75° Festival di Sanremo, che ha ricordato l’importanza della presenza di Bianca Balti nell’ultima serata.