Sanremo, Alotta: “Prevenzione contro il cancro si può fare, la vita è preziosa”

13 Febbraio 2025

“La prevenzione contro il cancro si può fare e si può sopravvivere, solo però se facciamo prevenzione ogni anno. Io mi sono salvata, ho avuto due incontri-scontri con questa malattia e devo dire che mi sono salvata grazie a 2 amiche. Spero che oggi, grazie al mio messaggio, possiate salvarvi in tanti. Mappatura dei nei e tutti gli screening necessari, specialmente se in famiglia ci sono già stati casi. Vogliatevi bene perché la vita è preziosa, meravigliosa”. Così la cantante Francesca Alotta, ospite al talk show dal titolo “La prevenzione in dieci note” organizzato presso Casa Sanremo dal Ministero della Salute in collaborazione con la Rai e la Direzione artistica del Festival di Sanremo.